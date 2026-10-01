600 сбитых "шахедов" и других российских БПЛА: Strike Drone Company подвела итоги работы с начала года. ВИДЕО

Бойцы Strike Drone Company с начала года уничтожили уже 600 российских беспилотников, в том числе ударные "шахеды" и БПЛА других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о достижении отметки в 600 уничтоженных воздушных целей сообщили сами украинские военные.

Подразделение выполняет задачи по противовоздушной обороне и прикрывает от российских беспилотников территорию сразу нескольких областей Украины.

"Strike Drone Company начинает этот праздничный день с шести сотен сбитых "шахедов" и другого вражеского мусора. Наш батальон стремительно набирает обороты и стоит на страже украинского неба нескольких областей", - отметили военные.

Отмечается, что речь идет о результатах боевой работы подразделения с января по сегодняшний день. В Strike Drone Company подчеркнули, что продолжают наращивать возможности по перехвату российских БПЛА.

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