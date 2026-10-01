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Новини Знищення російських безпілотників
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600 збитих "Шахедів" та інших російських БпЛА: Strike Drone Company підбила підсумки роботи з початку року. ВIДЕО

Бійці Strike Drone Company від початку року знищили вже 600 російських безпілотників, серед яких ударні "Шахеди" та БпЛА інших типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про досягнення позначки у 600 знищених повітряних цілей повідомили самі українські воїни.
Підрозділ виконує завдання з протиповітряної оборони та прикриває від російських безпілотників територію одразу кількох областей України.

"Strike Drone Company розпочинає цей святковий день з шести сотень збитих "Шахедів" та іншого ворожого непотребу. Наш батальйон стрімко набирає обертів і стоїть на обороні українського неба декількох областей", - зазначили військові.

Зазначається, що йдеться про результати бойової роботи підрозділу від січня до сьогодні. У Strike Drone Company наголосили, що продовжують нарощувати можливості з перехоплення російських БпЛА.

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