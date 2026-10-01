Следующее заседание ВР состоится 12 октября, как и было запланировано, - "Слуга народа" Кравчук

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме и так было запланировано на 12 октября.

Так заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала Цензор.НЕТ заявление премьер-министра Сергея Корецкого о том, что правительство работает с парламентом, чтобы сделать этот день сессионным.

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Что известно?

"Мы уже сообщили членам фракции, что 12 октября будет не только час вопросов к правительству, о чем было известно и раньше, но и голосование", — отметила она.

По словам Кравчук, повестка дня работы парламента на этот день будет известна позже.

"Вероятно, там будет законопроект об образовании в школах национальных меньшинств. И будем надеяться, что венгры разрешат открытие кластеров. Но его еще нужно зарегистрировать, что должно произойти в ближайшие дни, и получить решение профильного комитета", — подчеркнула нардеп.

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Что этому предшествовало?

Ранее премьер Корецкий заявил, что правительственная команда договаривается с Верховной Радой о том, чтобы 12 октября провести заседание для рассмотрения законопроектов, необходимых для получения средств от партнеров.

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