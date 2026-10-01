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Новости Заседание Верховной Рады
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Следующее заседание ВР состоится 12 октября, как и было запланировано, - "Слуга народа" Кравчук

Когда состоится следующее заседание ВР? Кравчук ответила

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме и так было запланировано на 12 октября.

Так заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала Цензор.НЕТ заявление премьер-министра Сергея Корецкого о том, что правительство работает с парламентом, чтобы сделать этот день сессионным.

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Что известно?

"Мы уже сообщили членам фракции, что 12 октября будет не только час вопросов к правительству, о чем было известно и раньше, но и голосование", — отметила она.

По словам Кравчук, повестка дня работы парламента на этот день будет известна позже.

"Вероятно, там будет законопроект об образовании в школах национальных меньшинств. И будем надеяться, что венгры разрешат открытие кластеров. Но его еще нужно зарегистрировать, что должно произойти в ближайшие дни, и получить решение профильного комитета", — подчеркнула нардеп.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее премьер Корецкий заявил, что правительственная команда договаривается с Верховной Радой о том, чтобы 12 октября провести заседание для рассмотрения законопроектов, необходимых для получения средств от партнеров.

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Автор: 

ВР (28426) Кравчук Евгения (374)
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Топ комментарии
+4
Я так розумію з Буковелю ?засідання буде прямо з купелень по зуму? Бо народних підарів і палкою незажинеш в Київ. Бо там бомби падають.
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01.10.2026 14:32 Ответить
+4
Тварюки прокляті. Щоб ви всі повиздихали.
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01.10.2026 14:34 Ответить
+3
Значит принятие необходимых 25 законов для получения европомощи зедротне пох.
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01.10.2026 14:42 Ответить

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