Наступне засідання ВР відбудеться 12 жовтня, як і було заплановано, - "слуга народу" Кравчук

Наступне засідання Верховної Ради у пленарному режимі і так було заплановано на 12 жовтня.

Так заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала Цензор.НЕТ заяву премʼєр-міністра Сергія Корецького про те, що уряд працює з парламентом, аби зробити цей день сесійним.

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Що відомо?

"Ми вже повідомили членів фракції, що 12-го жовтня буде не тільки година запитань до уряду, що було відомо й раніше, а й голосування", - зазначила вона.

За словами Кравчук, порядок денний роботи парламенту на цей день буде відомий пізніше.

"Вірогідно, там буде законопроєкт про освіту в школах національних меншин. І будемо сподіватися, угорці відпустять відкриття кластерів. Але його ще треба зареєструвати, що має статися на днях, та отримати рішення профільного Комітету", - наголосила нардеп.

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Що передувало?

Раніше прем'єр Корецький заявив, що урядова команда домовляється з Верховною Радою про те, щоб провести 12 жовтня засідання для розгляду законопроєктів, необхідних для отримання коштів від партнерів.

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