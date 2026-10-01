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Новости Ближний стрелковый бой Бои на Александровском направлении
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Оккупант получил пулю в голову во время ближнего боя с украинскими десантниками на Александровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись ближнего боя во время штурма российской позиции украинскими десантниками на Александровском направлении. Один из оккупантов пытался отразить атаку, однако был ликвидирован выстрелом в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
На записи, снятой непосредственно во время штурма, видно продвижение украинского бойца к позиции противника. Бой происходит на очень короткой дистанции.

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В определенный момент российский военный пытается отразить штурм. Украинский десантник открывает огонь и попадает оккупанту в голову, после чего тот падает.

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Видео демонстрирует один из эпизодов ближнего боя во время зачистки российских позиций бойцами 79-й бригады на Александровском направлении.

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Автор: 

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Топ комментарии
+12
Оккупант пораскинул мозгами...
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01.10.2026 15:16 Ответить
+11
вклоняюсь до землі Українським ВОЇНАМ! З святом вас !
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01.10.2026 15:21 Ответить
+9
Рашист знімає шляпу перед українським воїном.
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01.10.2026 15:20 Ответить

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