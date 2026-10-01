Окупант дістав кулю в голову під час ближнього бою з українськими десантниками на Олександрівському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис ближнього бою під час штурму російської позиції українськими десантниками на Олександрівському напрямку. Один із окупантів намагався відбити атаку, однак був ліквідований пострілом у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднили воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
На записі, знятому безпосередньо під час штурму, видно просування українського бійця до позиції противника. Бій відбувається на дуже короткій дистанції.
У певний момент російський військовий намагається відбити штурм. Український десантник відкриває вогонь і влучає окупанту в голову, після чого той падає.
Відео демонструє один із епізодів ближнього бою під час зачистки російських позицій воїнами 79-ї бригади на Олександрівському напрямку.
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