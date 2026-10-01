От $4 тыс. до $7 тыс. за службу в "тылу": раскрыты два случая вымогательства денег у военных на Западе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Во Львовской области и на Закарпатье выявлены два случая вымогательства денег у военнослужащих за возможность остаться или перевестись на службу в тыл.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Львовская область

Во Львовской области командир взвода одной из воинских частей НГУ вымогал 4,1 тыс. долларов за содействие в прохождении службы в подразделении, которое не привлекается к выполнению задач в зоне боевых действий.

Он уверял, что благодаря связям с высшим командованием поможет военнослужащему остаться служить во Львове. Деньги командир предложил передать через жену военного.

Женщина смогла собрать 3,8 тыс. долларов, и фигурант согласился на эту сумму. Для получения средств он привлек своего брата. После передачи денег правоохранители разоблачили командира.

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Закарпатская область

В Закарпатье начальник группы охраны государственной границы вымогал 7 тыс. долларов за перевод военнослужащего из района активных боевых действий в одно из тыловых пограничных подразделений.

Он обещал повлиять на должностных лиц Западного регионального управления ГПСУ. Договорились, что 4 тыс. долларов военнослужащий передаст до перевода, еще 3 тыс. - после. Пограничника задержали после получения первой части средств.

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Что грозит

Отмечается, что обоим фигурантам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, сопряженном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется возможная причастность других лиц, в частности представителей военного командования.

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