Від $4 тис. до $7 тис. за службу в "тилу": викрито два випадки вимагання грошей у військових на Заході, - ДБР. ФОТОрепортаж
На Львівщині та Закарпатті викрито два випадки вимагання грошей у військовослужбовців за можливість залишитися або перевестися на службу в тил.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Львівська область
На Львівщині командир взводу однієї з військових частин НГУ вимагав 4,1 тис. доларів за сприяння у проходженні служби в підрозділі, який не залучається до виконання завдань у зоні бойових дій.
Він запевняв, що через зв’язки з вищим командуванням допоможе військовослужбовцю залишитися служити у Львові. Гроші командир запропонував передати через дружину військового.
Жінка змогла зібрати 3,8 тис. доларів, і фігурант погодився на цю суму. Для отримання коштів він залучив свого брата. Після передачі грошей правоохоронці викрили командира.
Закарпатська область
На Закарпатті начальник групи охорони державного кордону вимагав 7 тис. доларів за переведення військовослужбовця з району активних бойових дій до одного з тилових прикордонних підрозділів.
Він обіцяв вплинути на посадовців Західного регіонального управління ДПСУ. Домовилися, що 4 тис. доларів військовослужбовець передасть до переведення, ще 3 тис. - після. Прикордонника затримали після одержання першої частини коштів.
Що загрожує
Зазначається, що обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність інших осіб, зокрема представників військового командування.
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