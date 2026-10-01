ПАСЕ призвала направить замороженные активы РФ на выплату компенсаций Украине и украинцам

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства принять конкретные меры по использованию замороженных российских государственных активов для выплаты компенсаций Украине и украинским жертвам. Речь идет, в частности, о будущих выплатах в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека по межгосударственным делам Украины против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в принятой резолюции ПАСЕ.

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В Ассамблее отметили, что у России уже накопилось более 3,3 млрд евро невыплаченных компенсаций, присужденных ЕСПЧ. В то же время РФ отказывается выполнять решения Суда и сотрудничать с механизмами надзора Совета Европы.

В ПАСЕ подчеркнули, что замороженные российские государственные активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока РФ не выполнит свои обязательства по репарациям и выплате присужденных компенсаций.

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Российские активы предлагают направить на выплаты

Ассамблея призвала государства-члены и государства-наблюдатели обеспечить механизмы, которые позволят использовать российские активы для выплаты компенсаций Украине и украинским жертвам после определения ЕСПЧ сумм в межгосударственных делах.

Также государствам рекомендовали обеспечить соответствующие национальные правовые механизмы для исполнения решений ЕСПЧ.

В ПАСЕ отметили, что ЕСПЧ уже признал Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека в рамках двух межгосударственных дел, поданных Украиной. Конкретный размер справедливой компенсации по этим делам еще не определен, однако из-за масштаба причиненного Украине ущерба будущие выплаты могут составить миллиарды евро.

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ПАСЕ призвала к введению персональных санкций

Кроме того, Ассамблея призвала государства и Европейский Союз вводить целевые персональные санкции против лиц, причастных к самым серьезным нарушениям прав человека, зафиксированным в решениях ЕСПЧ.

Особое внимание в резолюции уделили незаконно депортированным украинским детям. ПАСЕ призвала сохранять материалы дел по жалобам против России, защищать персональные данные депортированных детей и обеспечить предоставление полной информации о них через соответствующий международный механизм.

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