ПАРЄ закликала спрямувати заморожені активи РФ на компенсації Україні та українцям

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави вжити конкретних заходів для використання заморожених російських державних активів для виплати компенсацій Україні та українським жертвам. Йдеться, зокрема, про майбутні виплати за рішеннями Європейського суду з прав людини у міждержавних справах України проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухваленій резолюції ПАРЄ.

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В Асамблеї зазначили, що Росія вже має понад 3,3 млрд євро невиплачених компенсацій, присуджених ЄСПЛ. Водночас РФ відмовляється виконувати рішення Суду та співпрацювати з механізмами нагляду Ради Європи.

У ПАРЄ наголосили, що заморожені російські державні активи мають залишатися заблокованими, доки РФ не виконає свої зобов’язання щодо репарацій і виплати присуджених компенсацій.

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Російські активи пропонують спрямувати на виплати

Асамблея закликала держави-члени та держави-спостерігачі забезпечити механізми, які дозволять використовувати російські активи для виплати компенсацій Україні та українським жертвам після визначення ЄСПЛ сум у міждержавних справах.

Також державам рекомендували забезпечити відповідні національні правові механізми для виконання рішень ЄСПЛ.

У ПАРЄ зазначили, що ЄСПЛ уже визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини в межах двох міждержавних справ, поданих Україною. Конкретний розмір справедливої сатисфакції в цих справах ще не визначений, однак через масштаб завданої Україні шкоди майбутні виплати можуть становити мільярди євро.

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ПАРЄ закликала до персональних санкцій

Крім того, Асамблея закликала держави та Європейський Союз запроваджувати цільові персональні санкції проти осіб, причетних до найсерйозніших порушень прав людини, зафіксованих у рішеннях ЄСПЛ.

Окрему увагу в резолюції приділили незаконно депортованим українським дітям. ПАРЄ закликала зберігати матеріали справ щодо скарг проти Росії, захищати персональні дані депортованих дітей та забезпечити надання повної інформації про них через відповідний міжнародний механізм.

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