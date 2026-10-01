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Новости Обстрелы Донетчины
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РФ обстреляла Славянск из "Смерчей": погиб мужчина, повреждено не менее 35 домов. ФОТОрепортаж

слов’янськ

1 октября российские войска нанесли по Славянску три удара из РСЗО "Смерч". Погиб 26-летний мужчина, еще один, 66-летний, получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

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"Сегодня, 1 октября, около 11:00, россияне нанесли по Славянску три удара из РСЗО "Смерч"", — говорится в сообщении.

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  • Повреждено не менее 35 частных домов
  • Ранен 66-летний мужчина.
  • Погиб 26-летний мужчина. Искренние соболезнования его родным и близким

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Россия нанесла удар по Славянску из РСЗО
Россия нанесла удар по Славянску из РСЗО

Автор: 

Донецкая область (13276) РСЗО (332) Краматорский район (1537) Славянск (2895)
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