РФ обстреляла Славянск из "Смерчей": погиб мужчина, повреждено не менее 35 домов. ФОТОрепортаж

1 октября российские войска нанесли по Славянску три удара из РСЗО "Смерч". Погиб 26-летний мужчина, еще один, 66-летний, получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

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"Сегодня, 1 октября, около 11:00, россияне нанесли по Славянску три удара из РСЗО "Смерч"", — говорится в сообщении.

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Повреждено не менее 35 частных домов

Ранен 66-летний мужчина.

Погиб 26-летний мужчина. Искренние соболезнования его родным и близким

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