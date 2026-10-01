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Новини Обстріли Донеччини
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РФ обстріляла Слов’янськ зі "Смерчів": загинув чоловік, пошкоджено щонайменше 35 будинків. ФОТОрепортаж

слов’янськ

Російські війська 1 жовтня завдали по Слов’янську трьох ударів із РСЗВ "Смерч". Загинув 26-річний чоловік, ще один, 66-річний, зазнав поранень.

Яке інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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"Сьогодні, 1 жовтня, біля 11:00, росіяни нанесли по Словʼянську три удари з РСЗВ "Смерч"", - ідеться в повідомленні.

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  • Пошкоджено щонайменше 35 приватних будинків
  • Поранено 66-річного чоловіка.
  • Загинув 26-річний чоловік. Щирі співчуття його рідним та близьким

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РФ вдарила по Слов’янську з РСЗВ
РФ вдарила по Слов’янську з РСЗВ

Автор: 

Донецька область (11920) РСЗВ (343) Краматорський район (1550) Слов’янськ (911)
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