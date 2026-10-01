Украинский корпус ветеранов создадут в Варшаве: польская партия "ПиС" возмутилась и требует объяснений

Польская консервативная оппозиционная партия "Право и справедливость" ("ПиС") требует от правительства объяснений в связи с планами создания в Варшаве украинского корпуса ветеранов.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

О создании в Варшаве украинского корпуса ветеранов объявили во время фестиваля UA Fest, который состоялся 19 сентября.

В то же время депутаты от "ПиС" Анджей Шливка и Пшемыслав Чарнек выразили свое возмущение такой инициативой.

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Позиция депутата Шливки

"Была ли она (эта инициатива — ред.) проверена соответствующими службами и провело ли правительство анализ ее возможных последствий для безопасности Республики Польша", — заявил Шливка.

По словам депутата, после окончания войны Украина "будет вынуждена столкнуться с огромным вызовом реинтеграции сотен тысяч людей, имеющих боевой опыт". Часть из них будет бороться с последствиями травмы, в частности ПТСР, а часть может решить начать новую жизнь за пределами Украины, говорит он.

По его мнению, Польша не может "пассивно наблюдать" за созданием корпуса, поскольку в будущем это может способствовать "поселению в стране значительного количества бывших военнослужащих иностранного государства с боевым опытом".

"Помощь Украине не может означать отказ от обязанности защищать безопасность польских граждан", — подчеркнул Шливка.

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Об "Азове" и ОУН-УПА

По словам Шливки, опасения вызывают также связи корпуса ветеранов с кругами 3-го армейского корпуса и Андреем Билецким, деятельность которого связана с "Азовом". Политик подчеркнул, что у "Азова" есть задокументированные связи с прославлением ОУН-УПА.

Польский депутат обратился к премьер-министру Дональду Туску и правительству с просьбой дать объяснения. Он, в частности, спрашивает, знали ли представители власти о намерении создать такое учреждение, были ли источники его финансирования проверены Агентством внутренней безопасности (ABW), было ли проанализировано отношение учредителей учреждения к ОУН-УПА, а также поручит ли премьер-министр провести комплексную оценку безопасности его функционирования.

Реакция Чарнека

Дело заинтересовало также кандидата от "ПиС" на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека. Он опубликовал пост в соцсети X, в котором также требует от правительства объяснений.

"Кто это разрешил? Помощь Украине не означает отказ от контроля над тем, кто и с какой целью создает в Польше подобные структуры. Польша не может стать тылом для проблем, с которыми Украине придется столкнуться после войны. Безопасность поляков должна быть на первом месте. Правительство обязано немедленно прояснить этот вопрос", — написал Чарнек.

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