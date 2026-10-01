Український корпус ветеранів створять у Варшаві: польська партія "ПіС" обурилася та вимагає пояснень

Польська консервативна опозиційна партія "Право і справедливість" ("ПіС") вимагає від уряду пояснень через плани створення у Варшаві українського корпусу ветеранів.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сталося

Про створення у Варшаві українського корпусу ветеранів оголосили під час фестивалю UA Fest, який відбувся 19 вересня.

Водночас депутати від "ПіС" Анджей Шлівка та Пшемислав Чарнек висловили своє обурення такою ініціативою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Косіняк-Камиш з трибуни Сейму закликав польських політиків припинити антиукраїнську риторику: "Цькування українців має межі"

Позиція депутата Шлівки

"Чи була вона (ця ініціатива — ред.) перевірена відповідними службами та чи провів уряд аналіз її можливих наслідків для безпеки Республіки Польща", — заявив Шлівка.

За словами депутата, після закінчення війни Україна "буде змушена зіткнутися з величезним викликом реінтеграції сотень тисяч людей, які мають бойовий досвід". Частина з них боротиметься з наслідками травми, зокрема ПТСР, а частина може вирішити почати нове життя за межами України, каже він.

На його думку, Польща не може "пасивно спостерігати" за створенням корпусу, оскільки в майбутньому це може сприяти "поселенню в країні значної кількості колишніх військовослужбовців іноземної держави з бойовим досвідом".

"Допомога Україні не може означати відмову від обов'язку захищати безпеку польських громадян", — наголосив Шлівка.

Читайте також: Міністерство у справах ветеранів планує по мінімуму брати гроші у держави. Натомість створюється міжнародний фонд, - Кім

Про "Азов" та ОУН-УПА

За словами Шлівки, застереження викликають також зв'язки корпусу ветеранів із колами 3-го армійського корпусу та Андрієм Білецьким, діяльність якого пов'язана з "Азовом". Політик підкреслив, що "Азов" має задокументовані зв'язки з прославлянням ОУН-УПА.

Польський депутат звернувся до прем'єр-міністра Дональда Туска та уряду з проханням надати пояснення. Він, зокрема, запитує, чи знали представники влади про намір створити таку установу, чи джерела її фінансування були перевірені Агентством внутрішньої безпеки (ABW), чи було проаналізовано ставлення засновників установи до ОУН-УПА, а також чи доручить прем'єр-міністр провести комплексну оцінку безпеки її функціонування.

Реакція Чарнека

Справа зацікавила також кандидата від "ПіС" на посаду прем'єр-міністра Пшемислава Чарнека. Він опублікував допис у соцмережі X, у якому також вимагає від уряду пояснень.

"Хто це дозволив? Допомога Україні не означає відмову від контролю над тим, хто і з якою метою створює в Польщі подібні структури. Польща не може стати тилом для проблем, з якими Україні доведеться зіткнутися після війни. Безпека поляків має бути на першому місці. Уряд зобов'язаний негайно прояснити цю справу", — написав Чарнек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 депутат Сейму закликав уряд Польщі організувати Марш незалежності у Львові