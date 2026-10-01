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Новости Россияне за рубежом
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Пьяный россиянин кричал "Слава России" и справлял нужду на гостей кафе в Грузии: его депортируют. ВИДЕО

В Тбилиси суд назначил 15 суток ареста гражданину России, который с балкона жилого комплекса испражнялся на посетителей кафе. После отбытия наказания мужчину депортируют из Грузии и запретят въезд в страну на три года.

Об этом сообщают грузинские и русскоязычные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел в жилом комплексе Monolith Green City в Тбилиси. По словам очевидцев, нетрезвый житель Санкт-Петербурга начал справлять нужду с балкона на посетителей кафе, расположенного ниже. Когда ему сделали замечание, мужчина стал выкрикивать "Слава России".

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Что сказал россиянин 

Во время судебного заседания мужчина признал вину и извинился за свои действия. Свое поведение он объяснил тем, что туалет был занят, поэтому он решил справить нужду с балкона.

Как выяснили журналисты, ранее россиянин работал преподавателем и репетитором по математике в Санкт-Петербурге.

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Грузия (4546) депортация (761) россия (89767)
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Топ комментарии
+9
А хіба його не оскопили? - не ті вже грузини - не ті
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01.10.2026 18:16 Ответить
+9
Працював викладачем в ''культурнАй стАліце'' Це все що треба знати про культуру кацапів.
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01.10.2026 18:17 Ответить
+4
Два рази прочитав, так і не зрозумів за що його депортують. Кацапус вульгаріс, тобто звичайний кацап із звичайною поведінкою. Не подобається - то не пускайте.
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01.10.2026 18:28 Ответить

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