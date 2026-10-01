Пьяный россиянин кричал "Слава России" и справлял нужду на гостей кафе в Грузии: его депортируют. ВИДЕО
В Тбилиси суд назначил 15 суток ареста гражданину России, который с балкона жилого комплекса испражнялся на посетителей кафе. После отбытия наказания мужчину депортируют из Грузии и запретят въезд в страну на три года.
Об этом сообщают грузинские и русскоязычные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Инцидент произошел в жилом комплексе Monolith Green City в Тбилиси. По словам очевидцев, нетрезвый житель Санкт-Петербурга начал справлять нужду с балкона на посетителей кафе, расположенного ниже. Когда ему сделали замечание, мужчина стал выкрикивать "Слава России".
Что сказал россиянин
Во время судебного заседания мужчина признал вину и извинился за свои действия. Свое поведение он объяснил тем, что туалет был занят, поэтому он решил справить нужду с балкона.
Как выяснили журналисты, ранее россиянин работал преподавателем и репетитором по математике в Санкт-Петербурге.
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