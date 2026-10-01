П’яний росіянин кричав "Слава Росії" та справляв нужду на гостей кафе у Грузії: його депортують. ВIДЕО
У Тбілісі суд призначив 15 діб арешту громадянину Росії, який із балкона житлового комплексу справляв нужду на відвідувачів кафе. Після відбування покарання чоловіка депортують із Грузії та заборонять в'їзд до країни на три роки.
Про це повідомляють грузинські та російськомовні медіа, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Інцидент стався в житловому комплексі Monolith Green City в Тбілісі. За розповідями очевидців, нетверезий мешканець Санкт-Петербурга почав справляти нужду з балкона на відвідувачів кафе, розташованого нижче. Коли йому зробили зауваження, чоловік став вигукувати "Слава Росії".
Що сказав росіянин
Під час судового засідання чоловік визнав провину та перепросив за дії. Свою поведінку він пояснив тим, що вбиральня була зайнята, тому він вирішив справити нужду з балкона.
Як з'ясували журналісти, раніше росіянин працював викладачем і репетитором з математики в Санкт-Петербурзі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль