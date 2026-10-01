Магучих и Чернышев стали лучшими спортсменами сентября по версии НОК Украины

Фото: НОК України

Легкоатлетку Ярославу Магучих и пятиборца Александра Чернышева признали лучшими спортсменами сентября 2026 года по версии Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом говорится в сообщении НОК Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Магучих в шестой раз стала лучшей спортсменкой месяца

30 сентября состоялось заседание Экспертной комиссии Национального олимпийского комитета Украины. На нем определили лауреатов традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца".

Лучшей спортсменкой сентября стала Ярослава Магучих. Легкоатлетка победила на абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках в высоту, который проходил в Будапеште, Венгрия.

Для Магучих это уже шестое звание лучшей спортсменки месяца. Трижды она получала его в 2024 году, а также по одному разу в 2023 и 2019 годах.

В 2023 и 2024 годах Магучих также признавали лучшей спортсменкой года. В 2019 году она получила звание "Олимпийская надежда Украины".

Лучшей тренершей сентября стала личная наставница Магучих Татьяна Степанова.

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Чернышев завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы

Лучшим юным спортсменом сентября НОК Украины назвал Александра Чернышева.

Украинский пятиборец стал серебряным призером в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы по современному пятиборью среди юношей и девушек до 19 лет. Турнир проходил в Калдаш-да-Раине в Португалии.

Также Чернышев завоевал бронзовую медаль в командном зачете.

Личным наставником Александра Чернышева является Вячеслава Загория. Ее признали лучшим тренером юного спортсмена сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые в истории вышла в финал самого престижного турнира в женском теннисе.

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