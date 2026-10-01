Магучіх та Чернишев стали найкращими спортсменами вересня за версією НОК України

Фото: НОК України

Легкоатлетку Ярославу Магучіх та п’ятиборця Олександра Чернишева визнали найкращими спортсменами вересня 2026 року за версією Національного олімпійського комітету України.

Про це йдеться в повідомленні НОК України, пише Цензор.НЕТ.

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Магучіх ушосте стала найкращою спортсменкою місяця

30 вересня відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України. На ньому визначили лауреатів традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця".

Найкращою спортсменкою вересня стала Ярослава Магучіх. Легкоатлетка перемогла на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики у стрибках у висоту, який проходив у Будапешті, Угорщина.

Для Магучіх це вже шосте звання найкращої спортсменки місяця. Тричі вона отримувала його у 2024 році, а також по одному разу у 2023 та 2019 роках.

У 2023 та 2024 роках Магучіх також визнавали найкращою спортсменкою року. У 2019 році вона отримала звання "Олімпійська надія України".

Найкращою тренеркою вересня стала особиста наставниця Магучіх Тетяна Степанова.

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Чернишев здобув срібло та бронзу чемпіонату Європи

Найкращим юним спортсменом вересня НОК України назвав Олександра Чернишева.

Український п’ятиборець став срібним призером в особистих змаганнях чемпіонату Європи з сучасного п’ятиборства серед юнаків та дівчат до 19 років. Турнір проходив у Калдаш-да-Раїні в Португалії.

Також Чернишев здобув бронзову нагороду в командному заліку.

Особистою наставницею Олександра Чернишева є Вячеслава Загорія. Її визнали найкращою тренеркою юного спортсмена вересня.

Раніше повідомлялося, що збірна України вперше в історії вийшла у фінал найпрестижнішого турніру в жіночому тенісі.

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