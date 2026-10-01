РФ атаковала Украину в течение дня 97 дронами: ПВО уничтожила 78 БПЛА

В течение дня 1 октября российские войска нанесли по Украине 97 ударов с помощью беспилотников, в том числе 66 — с помощью реактивных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В течение дня 1 октября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 97 ударными БПЛА (66 из них — реактивные), "Герберами" и дронами других типов.

Читайте также: Украина планирует закупить десятки тысяч снарядов для F-16 для сбивания реактивных дронов, — Bloomberg

По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 78 БПЛА (55 из них — реактивные).

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве находится около 10 ударных беспилотников.

"Не игнорируйте тревогу!" — призвали в ВВС.

Читайте также: На фоне российских атак на Украину Польша упростила правила сбивания воздушных целей: будут учитываться и данные украинской стороны