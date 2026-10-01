РФ атаковала Украину в течение дня 97 дронами: ПВО уничтожила 78 БПЛА
В течение дня 1 октября российские войска нанесли по Украине 97 ударов с помощью беспилотников, в том числе 66 — с помощью реактивных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В течение дня 1 октября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 97 ударными БПЛА (66 из них — реактивные), "Герберами" и дронами других типов.
По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 78 БПЛА (55 из них — реактивные).
По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве находится около 10 ударных беспилотников.
"Не игнорируйте тревогу!" — призвали в ВВС.
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