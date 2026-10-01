РФ атакувала Україну протягом дня 97 дронами: ППО знищила 78 БпЛА

Російські війська протягом дня 1 жовтня атакували Україну 97 ударними безпілотниками, зокрема 66 реактивними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Протягом дня 1 жовтня (із 6.30 по 18.00) противник атакував Україну 97 ударними БпЛА (66 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів.

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За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 78 БпЛА (55 із них - реактивні).

Станом на 18.00 у повітряному просторі близько 10 ударних безпілотників.

"Не ігноруйте тривогу!", - закликали в ПС.

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