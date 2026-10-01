Решение Корецкого о бюджетных платежах угрожает регионам, — политолог Магда
Политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда заявил, что решение премьер-министра Сергея Корецкого о блокировании бюджетных выплат грозит финансовым коллапсом в регионах и может привести к остановке жизненно важных коммунальных услуг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Магда написал в Facebook.
Магда заявил о рисках для регионов
"Украина — не "Идеалист"", — отметил Магда, комментируя подход правительства к сокращению бюджетных расходов.
По его словам, казначейство отказывается регистрировать платежи, ссылаясь на устные указания Корецкого, в то время как местные бюджеты фактически лишены возможности рассчитываться по ряду обязательств.
"Многолетний опыт руководства влиятельными энергетическими гигантами — частными и государственными — играет с нашим амбициозным топ-менеджером злую шутку. Он не видит интересов малого и среднего бизнеса, который спас страну в начале широкомасштабного вторжения РФ. По сути, он игнорирует потребности регионов, хотя именно местное самоуправление составляет основу устойчивости Украины. Это стратегические ошибки", — написал политолог.
По мнению Магды, следствием решений правительства может стать финансовый коллапс в регионах, поскольку платежи второй очереди фактически заблокированы.
"Как следствие, регионам из-за действий Корецкого грозит финансовый коллапс. Платежи второй очереди фактически заблокированы, поскольку со счетов казначейства исчезли деньги местных бюджетов. Аргумент власти прост и прям: зарплаты, пенсии, стипендии мы выплатим, а остальные расходы могут подождать, пока правительство разберется с бюджетной ситуацией", — отметил он.
Какие расходы назвал критическими Магда
Политолог подчеркнул, что ограничение финансирования, по его мнению, касается не только необязательных расходов, но и обеспечения жизнедеятельности городов.
Речь идет, в частности, о работе общественного транспорта, водоканалов, коммунальной техники и подготовке к отопительному сезону.
"Однако "вторая очередь расходов" — это не просто прихоти мэров на местах. Это обеспечение жизнедеятельности коммунальных предприятий — общественного транспорта, водоканалов, закупка химикатов для очистки воды, топлива для коммунальной техники, продуктов питания в детских садах, обслуживание сетей, аварийные работы, подготовка к отопительному сезону, вывоз мусора. То есть все то, что обеспечивает непрерывную жизнедеятельность громад, их нормальное функционирование", — написала Магда.
Он также провел параллель между управлением частным бизнесом и государством, подчеркнув, что механизм приостановки платежей не может быть применен к коммунальной инфраструктуре.
"В бизнесе можно сказать партнеру: "Мы пока не будем платить, дальше как-нибудь разберемся". Партнер может остановить поставки, подать в суд, закрыть бизнес. Это уже его риски и его решение.
Но государство — не частное предприятие, его функции гораздо шире. Поэтому нельзя сказать коммунальщикам: "Можете пока не вывозить мусор"", — отметил политолог.
По его словам, особенно критичной ситуация становится в преддверии зимы, когда громады должны завершить подготовку сетей, котельных, труб и оборудования.
"Вторая очередь платежей, как говорят специалисты, — это непрерывный бюджетный процесс, который нельзя поставить на паузу. Особенно сейчас — во время войны и в преддверии зимы".
Магда считает, что правительству необходимо пересмотреть подход к управлению бюджетными расходами с учетом потребностей местного самоуправления.
"Поэтому премьеру Сергею Корецкому придется вспомнить азы государственного управления. Чем скорее — тем лучше", — добавил он.
- Ранее Корецкий заявил, что в 2026 году стоимость войны для Украины составит $155 млрд, а для покрытия дефицита оборонного бюджета не хватает еще $27 млрд.
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