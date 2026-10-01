Рішення Корецького щодо бюджетних платежів загрожує регіонам, - політолог Магда

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда заявив, що рішення прем’єр-міністра Сергія Корецького щодо блокування бюджетних платежів загрожує фінансовим колапсом у регіонах та може призвести до зупинки критично важливих комунальних послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Магда написав у фейсбуці.

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Магда заявив про ризики для регіонів

"Україна — не "Ідеаліст"", — зазначив Магда, коментуючи підхід уряду до скорочення бюджетних видатків.

За його словами, казначейство відмовляється реєструвати платежі, посилаючись на усні вказівки Корецького, тоді як місцеві бюджети фактично позбавлені можливості розраховуватися за низкою зобов’язань.

"Тривалий досвід керівництва впливовими енергетичними гігантами — приватним та державним — грає з нашим амбітним топменеджером злий жарт. Він не бачить інтереси малого та середнього бізнесу, який врятував країну на початку широкомасштабного вторгнення РФ. По суті ігнорує потреби регіонів, хоча саме місцеве самоуправління становить основу стійкості України. Це стратегічні помилки", — написав політолог.

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На думку Магди, наслідком урядових рішень може стати фінансовий колапс у регіонах, оскільки платежі другої черги фактично заблоковані.

"В результаті регіонам через дії Корецького загрожує фінансовий колапс. Платежі другої черги фактично заблоковано, бо з рахунків казначейства зникли гроші місцевих бюджетів. Аргумент влади простий та прямий: зарплати, пенсії, стипендії ми виплатимо, а решта видатків можуть почекати, поки уряд розбирається з бюджетною ситуацією", — зазначив він.

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Які витрати назвав критичними Магда

Політолог наголосив, що обмеження фінансування, на його думку, стосується не лише необов’язкових витрат, а й забезпечення життєдіяльності міст.

Йдеться, зокрема, про роботу громадського транспорту, водоканалів, комунальної техніки та підготовку до опалювального сезону.

"Проте "друга черга витрат" — це не просто забаганки мерів на місцях. Це забезпечення життєдіяльності комунальних підприємств — громадського транспорту, водоканалів, купівля хімікатів для очищення води, пального для комунальної техніки, продукти для харчування в дитячих садочках, обслуговування мереж, аварійні роботи, підготовка до опалювального сезону, вивезення сміття. Тобто все те, що забезпечує безперервну життєдіяльність громад, їх нормальне функціонування", — написав Магда.

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Він також провів паралель між управлінням приватним бізнесом і державою, наголосивши, що механізм призупинення платежів не може бути застосований до комунальної інфраструктури.

"У бізнесі можна сказати партнеру: "Ми поки не будемо платити, далі якось розберемося". Партнер може зупинити поставки, подати до суду, закрити бізнес. Це вже його ризики та його рішення.

Але держава — не приватне підприємство, її функції набагато ширші. Тому не можна сказати комунальникам: "Можете поки не вивозити сміття"", — зазначив політолог.

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За його словами, особливо критичною ситуація є напередодні зими, коли громади мають завершити підготовку мереж, котелень, труб та обладнання.

"Друга черга платежів, як говорять фахівці, — це безперервний бюджетний процес, який не можна поставити на паузу. Особливо зараз — під час війни та напередодні зими".

Магда вважає, що уряду необхідно переглянути підхід до управління бюджетними видатками з урахуванням потреб місцевого самоврядування.

"Тому прем’єру Сергію Корецькому доведеться згадати ази держуправління. Чим швидше — тим краще", — додав він.