594 15
Україна узгодила з ЄК формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-2027 роки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про домовленості з Єврокомісією щодо покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 роках.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі будемо координувати цю роботу, узгоджувати дії.
Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства. Слава Україні!" - зазначив президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто!
зелена гундоса гніда планує гвалтувати україну і в 2027 році!!!!
українці, ми в повній сраці!!!!
але, нас засмоктує далі і далі.....
а інакше грошей нам НЕ бачити !!!!
.