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Новини Бюджет-2027
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Україна узгодила з ЄК формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-2027 роки, - Зеленський

ЄС забезпечить фінансові потреби України: подробиці від Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленості з Єврокомісією щодо покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 роках.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі будемо координувати цю роботу, узгоджувати дії.

Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства. Слава Україні!" - зазначив президент.

Читайте: ЄС скептично сприйняв новий запит України щодо фінансування на 2027 рік, - Le Monde

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік.

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Автор: 

держбюджет (1234) Єврокомісія (1499) Зеленський Володимир (27173) Євросоюз (10935)
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Топ коментарі
+7
в 2026 та 2027 роках

тобто!
зелена гундоса гніда планує гвалтувати україну і в 2027 році!!!!
українці, ми в повній сраці!!!!
але, нас засмоктує далі і далі.....
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01.10.2026 16:28 Відповісти
+4
свою відставку ти з ЄС узгодив ?

а інакше грошей нам НЕ бачити !!!!

.
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01.10.2026 16:12 Відповісти
+1
Відставка і ТЦК. І у 225 ОШБ.
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01.10.2026 16:20 Відповісти

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