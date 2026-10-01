Україна узгодила з ЄК формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-2027 роки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленості з Єврокомісією щодо покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 роках.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі будемо координувати цю роботу, узгоджувати дії.

Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства. Слава Україні!" - зазначив президент.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія та Україна визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік.

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