Украина согласовала с ЕК формат и сроки покрытия финансовых и оборонных потребностей на 2026–2027 годы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с Еврокомиссией относительно покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026–2027 годах.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем. В дальнейшем в ежемесячном режиме будем координировать эту работу, согласовывать действия.
Координация должна быть постоянной. Спасибо тебе, Урсула! Спасибо всем нашим европейским партнерам. Готовим и дополнительные решения по укреплению Украины, нашей защиты, нашего общества. Слава Украине!" — отметил президент.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия и Украина определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год.
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