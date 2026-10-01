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Новости Пожары в РФ
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Под Москвой взорвался химзавод, производящий боеприпасы для "Гераней": есть погибшие. ВИДЕО

В подмосковном Краснозаводске произошла серия взрывов на химическом заводе. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По их данным, сотрудники предприятия услышали взрыв в одном из корпусов.

По данным издания SHOT, 7 человек погибли вследствие взрыва на Краснозаводском химическом заводе. Они находились в цехе №4, который полностью обрушился.

40 человек были эвакуированы, на месте продолжаются спасательные работы.

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Справочно

Краснозаводский химзавод является предприятием российского оборонно-промышленного комплекса: по данным ГУР, он производит боеприпасы, пиротехнические средства и термобарические боевые части для БПЛА типа Shahed ("Герань").

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Автор: 

взрыв (7199) завод (580) Подмосковье (81) Московская область РФ (18)
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Топ комментарии
+21
У цьому випадку- какая разніца?
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01.10.2026 20:03 Ответить
+19
Курити треба в спеціально відведених місцях. Хай вам вся масква горить синім полум'ям.
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01.10.2026 20:04 Ответить
+18
ну непогано, непогано
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01.10.2026 20:05 Ответить

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