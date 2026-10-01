Під Москвою вибухнув хімзавод, що виробляє боєприпаси для "Гераней": є загиблі. ВIДЕО

У підмосковному Краснозаводську сталася серія вибухів на хімічному заводі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За їхніми даними, співробітники підприємства почули вибух у одному із корпусів.

За даними видання SHOT, 7 людей загинули внаслідок вибуху на Червонозаводському хімічному заводі. Вони перебували у цеху №4, який повністю обвалився.

40 людей було евакуйовано, на місці продовжуються рятувальні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працювали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленський про удари по об’єктах у Московському регіоні

Довідково

Краснозаводський хімзавод є підприємством російського оборонно-промислового комплексу: за даними ГУР, він виробляє боєприпаси, піротехнічні засоби та термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed ("Герань").

Читайте: Дрони атакували Московську область: горить НПЗ, евакуйовано 400 людей. ФОТОрепортаж