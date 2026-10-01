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Під Москвою вибухнув хімзавод, що виробляє боєприпаси для "Гераней": є загиблі. ВIДЕО
У підмосковному Краснозаводську сталася серія вибухів на хімічному заводі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.
За їхніми даними, співробітники підприємства почули вибух у одному із корпусів.
За даними видання SHOT, 7 людей загинули внаслідок вибуху на Червонозаводському хімічному заводі. Вони перебували у цеху №4, який повністю обвалився.
40 людей було евакуйовано, на місці продовжуються рятувальні роботи.
Довідково
Краснозаводський хімзавод є підприємством російського оборонно-промислового комплексу: за даними ГУР, він виробляє боєприпаси, піротехнічні засоби та термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed ("Герань").
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар01.10.2026 20:03 Відповісти Посилання
+8 ола жмуд
показати весь коментар01.10.2026 20:05 Відповісти Посилання
+7 Виктор Шевченко
показати весь коментар01.10.2026 20:04 Відповісти Посилання
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