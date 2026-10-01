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Новини Пожежі в РФ
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Під Москвою вибухнув хімзавод, що виробляє боєприпаси для "Гераней": є загиблі. ВIДЕО

У підмосковному Краснозаводську сталася серія вибухів на хімічному заводі. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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За їхніми даними, співробітники підприємства почули вибух у одному із корпусів.

За даними видання SHOT, 7 людей загинули внаслідок вибуху на Червонозаводському хімічному заводі. Вони перебували у цеху №4, який повністю обвалився.

40 людей було евакуйовано, на місці продовжуються рятувальні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працювали "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", FP-1: Зеленський про удари по об’єктах у Московському регіоні

Довідково

Краснозаводський хімзавод є підприємством російського оборонно-промислового комплексу: за даними ГУР, він виробляє боєприпаси, піротехнічні засоби та термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed ("Герань").

Читайте: Дрони атакували Московську область: горить НПЗ, евакуйовано 400 людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4853) завод (446) Підмосков’я (64) Московська область РФ (18)
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Топ коментарі
+10
У цьому випадку- какая разніца?
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01.10.2026 20:03 Відповісти
+8
ну непогано, непогано
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01.10.2026 20:05 Відповісти
+7
Курити треба в спеціально відведених місцях. Хай вам вся масква горить синім полум'ям.
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01.10.2026 20:04 Відповісти

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