50 кг взрывчатки на лестнице школы: в Киеве изъяли неразорвавшуюся боевую часть "Герани-4". ФОТОРЕПОРТАЖ
В Соломенском районе Киева взрывотехники изъяли неразорвавшуюся боевую часть ударного БПЛА "Герань-4", который утром попал в здание школы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Нацполиция Киева.
"Герань" попала в стену школы
"Беспилотник "Герань-4" попал в стену лестничной клетки между вторым и третьим этажами учебного заведения в Соломенском районе. К счастью, обошлось без пострадавших — ученики и администрация школы находились в укрытии", — говорится в сообщении.
- При осмотре места происшествия правоохранители установили, что боевая часть весом около 50 килограммов пробила перекрытие между этажами и упала на лестницу.
- По оценкам специалистов, в случае детонации взрыв мог привести к разрушению всех четырех этажей здания.
"Взрывотехники столичного главка изъяли боеприпас и доставили его для дальнейшего обезвреживания на полигон", — добавили в полиции.
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