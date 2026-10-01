РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12381 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Киева Обезвреживание ракет и дронов
1 012 0

50 кг взрывчатки на лестнице школы: в Киеве изъяли неразорвавшуюся боевую часть "Герани-4". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Соломенском районе Киева взрывотехники изъяли неразорвавшуюся боевую часть ударного БПЛА "Герань-4", который утром попал в здание школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Нацполиция Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Герань" попала в стену школы

"Беспилотник "Герань-4" попал в стену лестничной клетки между вторым и третьим этажами учебного заведения в Соломенском районе. К счастью, обошлось без пострадавших — ученики и администрация школы находились в укрытии", — говорится в сообщении.

  • При осмотре места происшествия правоохранители установили, что боевая часть весом около 50 килограммов пробила перекрытие между этажами и упала на лестницу.
  • По оценкам специалистов, в случае детонации взрыв мог привести к разрушению всех четырех этажей здания.

Читайте: Каждое третье учебное заведение в Киеве пострадало от российских обстрелов: повреждены 334 школы, — КГГА

"Взрывотехники столичного главка изъяли боеприпас и доставили его для дальнейшего обезвреживания на полигон", — добавили в полиции.

Боевая часть
Боевая часть
Боевая часть
Боевая часть
Боевая часть
Боевая часть
Боевая часть

Автор: 

Киев (27599) школа (3191) сапер (194) Шахед (2545)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 