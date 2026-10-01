50 кг вибухівки на сходах школи: у Києві вилучили нездетоновану бойову частину "Герані-4". ФОТОрепортаж

У Солом’янському районі Києва вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА "Герань-4", який вранці влучив у будівлю школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Нацполіція Києва.

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"Герань" влучила у стіну школи

"Безпілотник "Герань-4" влучив у стіну сходової клітини між другим та третім поверхами навчального закладу у Солом’янському районі. На щастя, обійшлось без постраждалих – учні та адміністрація школи перебували в укритті", - ідеться в повідомленні.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що бойова частина вагою близько 50 кілограмів пробила перекриття між поверхами й впала на сходи.

За оцінками фахівців, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх чотирьох поверхів будівлі.

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"Вибухотехніки столичного главку вилучили боєприпас та транспортували для подальшого знешкодження в умовах полігону", - додали в поліції.













