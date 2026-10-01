Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и Россией по вопросу Черного моря

Турция и Организация Объединенных Наций готовят новый раунд переговоров между Украиной и Россией о перемирии в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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Новые переговоры могут состояться уже в начале октября

Встречи могут состояться уже в начале октября. Посредниками на переговорах должны выступить представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога".

Главная цель инициативы — защитить мировые поставки зерна и сдержать рост цен на продовольствие. Особое внимание планируется уделить интересам государств, которые больше всего страдают от подорожания продуктов питания.

Подготовка к переговорам началась в конце сентября. На полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась закрытая встреча, посвященная запуску дипломатической инициативы. В ней приняли участие турецкие чиновники, а также представители США, европейских стран, Индии и Египта.

По данным Bloomberg, участники обсудили возможность заключения четко сформулированного взаимного соглашения. Оно должно предусматривать свободное коммерческое судоходство в Черном море, а также защиту портов и объектов энергетической инфраструктуры.

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Инициатива призвана защитить экспорт зерна и порты

Новая попытка договориться предпринимается на фоне обострения ситуации в Черном море. Украина и Россия вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы.

Атаки на портовую и зерновую инфраструктуру усилили опасения относительно стабильности поставок продовольствия на мировой рынок. В августе фьючерсы на пшеницу поднялись до трехлетнего максимума.

Ситуацию с продовольственной безопасностью также осложняют неблагоприятные погодные условия и проблемы с урожаем в других регионах мира.

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Турция и ООН стремятся использовать опыт Черноморской зерновой инициативы 2022 года. Тогда при их посредничестве удалось обеспечить безопасный морской коридор для экспорта зерна, продовольствия и удобрений из украинских портов.

Нынешний план предусматривает не только гарантии для торговых судов. Стороны хотят договориться о защите портовой и энергетической инфраструктуры, что может сделать будущее соглашение более широким, чем договор о безопасности зерновых перевозок.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания механизма, который гарантировал бы безопасность коммерческого судоходства в Черном море на фоне российско-украинской войны.

Российский диктатор Владимир Путин назвал "бессмысленным" предложение Украины прекратить удары по судам в Черном море в обмен на прекращение украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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