Путин назвал "бессмысленным" предложение Украины о прекращении огня в Черном море

Российский диктатор Владимир Путин назвал "бессмысленным" предложение Украины прекратить удары по судам в Черном море в обмен на прекращение украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом он заявил на форуме "Валдай", передает Цензор.НЕТ.

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Отказ от перемирия на море

Путин ответил "нет" на предложение согласиться на такое перемирие.

"В Черном море продолжаются боевые действия, и мы наносили удары по военным судам или по тем кораблям, которые перевозили военное имущество, и практически никогда не ошибались. Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наш мирный груз, груз абсолютно мирного характера. (...) Ну что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех сторон к нам поступают обращения: давайте, прекратите там. Они начали. Вот тебе, фашист, граната от советского солдата. Теперь не нравится", — сказал он.

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Об атаках Украины на НПЗ

В то же время Путин признал, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы нанесли России ощутимые потери — примерно 1% ВВП. При этом он утверждал, что после российских ответных ударов в Украине больше нет сталелитейной отрасли. Подтверждений этому заявлению он не привел.

Несмотря на потери, по словам Путина, дизельного топлива в России достаточно, однако из-за санкций оно не попадет на мировые рынки.

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Что этому предшествовало?

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.

14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.

Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.

Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны вывели из строя более 45% проектных мощностей российских НПЗ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уничтожила 45% нефтеперерабатывающих мощностей России.

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