Макрон предлагает "двойной мораторий" на удары по НПЗ России и боевые действия в Черном море
Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает ввести "двойной мораторий", чтобы снизить напряженность на энергетическом рынке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
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По его словам, Франция "делает все", чтобы "избежать" дефицита топлива.
Для этого он, в частности, хочет действовать "дипломатически", предложив "двойной мораторий в Украине", работая над возобновлением судоходства через Ормузский пролив и призвав страны G7 "вновь высвободить запасы, чтобы ослабить напряженность на рынке".
Также Макрон объяснил, что означает "двойной мораторий" в Украине:
Вы прекращаете наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и вы прекращаете боевые действия в Черном море.
Что этому предшествовало?
- 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.
- 14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
- СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.
- Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.
- Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.
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