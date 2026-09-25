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Новости Установление энергетического перемирия
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Макрон предлагает "двойной мораторий" на удары по НПЗ России и боевые действия в Черном море

Макрон предложил двойной мораторий между Украиной и РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает ввести "двойной мораторий", чтобы снизить напряженность на энергетическом рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

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Подробности

По его словам, Франция "делает все", чтобы "избежать" дефицита топлива.

Для этого он, в частности, хочет действовать "дипломатически", предложив "двойной мораторий в Украине", работая над возобновлением судоходства через Ормузский пролив и призвав страны G7 "вновь высвободить запасы, чтобы ослабить напряженность на рынке".

Также Макрон объяснил, что означает "двойной мораторий" в Украине:

Вы прекращаете наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и вы прекращаете боевые действия в Черном море.

Читайте: Украина и Россия заинтересованы в ограниченном энергетическом перемирии, - Рубио после встречи с Лавровым

Что этому предшествовало?

  • 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.
  • 14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
  • СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.
  • Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.
  • Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон опроверг данные о предупреждении ЦРУ относительно дроновых атак России на Францию

Автор: 

перемирие (1800) Макрон Эмманюэль (1687)
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Топ комментарии
+25
де мараторій на удари по Україні??!чи то не важливе????
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25.09.2026 09:25 Ответить
+17
Одне питання. Схєралі?
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25.09.2026 09:27 Ответить
+12
А удари по Україні західні партнери не вважають проблемою?
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25.09.2026 09:29 Ответить

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