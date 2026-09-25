Макрон предлагает "двойной мораторий" на удары по НПЗ России и боевые действия в Черном море

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает ввести "двойной мораторий", чтобы снизить напряженность на энергетическом рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

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По его словам, Франция "делает все", чтобы "избежать" дефицита топлива.

Для этого он, в частности, хочет действовать "дипломатически", предложив "двойной мораторий в Украине", работая над возобновлением судоходства через Ормузский пролив и призвав страны G7 "вновь высвободить запасы, чтобы ослабить напряженность на рынке".

Также Макрон объяснил, что означает "двойной мораторий" в Украине:

Вы прекращаете наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и вы прекращаете боевые действия в Черном море.

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Что этому предшествовало?

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.

14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.

Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.

Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.

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