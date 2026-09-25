Макрон пропонує "подвійний мораторій" на удари по НПЗ Росії та бойові дії в Чорному морі

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує запровадити "подвійний мораторій", щоб знизити напруженість на енергетичному ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

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Подробиці

За його словами, Франція "робить усе", щоб "уникнути" дефіциту пального.

Для цього він, зокрема, хоче діяти "дипломатично", запропонувавши "подвійний мораторій в Україні", працюючи над відновленням судноплавства через Ормузьку протоку та закликавши країни G7 "знову вивільнити запаси, щоб послабити напруженість на ринку".

Також Макрон пояснив, що означає "подвійний мораторій" в Україні:

Ви припиняєте бити по російських нафтопереробних заводах, і ви припиняєте бойові дії в Чорному морі.

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Що передувало?

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну проти України.

14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує тиснути на українського колегу Володимира Зеленського під час особистої зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Він хоче, щоб Київ погодився на енергетичне перемир'я з Росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив обережний оптимізм щодо прогресу, хоча й назвав війну Росії проти України "найважчим з міжнародних конфліктів" для врегулювання.

Держсекретар США Марко Рубіо тим часом публічно закликав до окремого "енергетичного перемир'я" між сторонами.

Зеленський в інтерв'ю CBC News заявив про готовність до зустрічі з Путіним заради наближення миру, а також окреслив умову для деескалації: Україна припинить удари по НПЗ РФ лише у відповідь на аналогічний крок Москви.

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