Путін назвав "безглуздою" пропозицію України про припинення вогню в Чорному морі

Російський диктатор Володимир Путін назвав "безглуздою" пропозицію України припинити удари по суднах в Чорному морі в обмін на зупинку українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Про це він сказав на форумі "Валдай", передає Цензор.НЕТ.

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Відмова від перемир'я в морі

Путін відповів "ні" на пропозицію погодитися на таке перемир'я.

"У Чорному морі тривають бойові дії, і ми завдавали ударів по військових суднах або по тих кораблях, які перевозили військове майно, і практично ніколи не помилялися. Але київська влада почала завдавати ударів по наших танкерах, по інших кораблях, які перевозили наш мирний вантаж, вантаж абсолютно мирного характеру. (...) Ну що ж, ми почали відповідати. Тепер з усіх боків до нас надходять звернення: а давайте, припиніть там. Вони почали. Ось тобі, фашисте, граната від радянського солдата. Тепер не подобається", — сказав він.

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Про атаки України на НПЗ

Водночас Путін визнав, що українські атаки на нафтопереробку завдали Росії відчутних втрат, приблизно 1% ВВП. При цьому він стверджував, що після російських ударів у відповідь в Україні більше немає сталеливарної галузі. Підтверджень цій заяві він не навів.

Попри втрати, за словами Путіна, дизельного пального в Росії досить, однак через санкції воно не потрапить на світові ринки.

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Що передувало?

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну проти України.

14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує тиснути на українського колегу Володимира Зеленського під час особистої зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Він хоче, щоб Київ погодився на енергетичне перемир'я з Росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив обережний оптимізм щодо прогресу, хоча й назвав війну Росії проти України "найважчим з міжнародних конфліктів" для врегулювання.

Держсекретар США Марко Рубіо тим часом публічно закликав до окремого "енергетичного перемир'я" між сторонами.

Зеленський в інтерв'ю CBC News заявив про готовність до зустрічі з Путіним заради наближення миру, а також окреслив умову для деескалації: Україна припинить удари по НПЗ РФ лише у відповідь на аналогічний крок Москви.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей російських НПЗ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знищила 45% нафтопереробних потужностей Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Росія зацікавлені в обмеженому енергетичному перемир’ї, - Рубіо після зустрічі з Лавровим