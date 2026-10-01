Туреччина та ООН готують переговори України і Росії щодо Чорного моря

Туреччина та Організація Об’єднаних Націй готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир’я у Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Нові переговори можуть провести вже на початку жовтня

Зустрічі можуть відбутися вже на початку жовтня. Посередниками під час переговорів мають виступити представники швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу".

Головна мета ініціативи — захистити світові поставки зерна та стримати зростання цін на продовольство. Окрему увагу планують приділити інтересам держав, які найбільше потерпають від подорожчання харчових продуктів.

Підготовка до переговорів розпочалася наприкінці вересня. На полях Генеральної Асамблеї ООН відбулася закрита зустріч, присвячена запуску дипломатичної ініціативи. У ній взяли участь турецькі посадовці, а також представники США, європейських країн, Індії та Єгипту.

За даними Bloomberg, учасники обговорили можливість укладення чітко визначеної взаємної домовленості. Вона має передбачати вільне комерційне судноплавство у Чорному морі, а також захист портів та об’єктів енергетичної інфраструктури.

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Ініціатива має захистити зерновий експорт та порти

Нову спробу домовитися здійснюють на тлі загострення ситуації у Чорному морі. Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці.

Атаки на портову та зернову інфраструктуру посилили побоювання щодо стабільності поставок продовольства на світовий ринок. У серпні ф’ючерси на пшеницю піднялися до трирічного максимуму.

Ситуацію з продовольчою безпекою також ускладнюють несприятливі погодні умови та проблеми з урожаєм в інших регіонах світу.

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Туреччина та ООН прагнуть використати досвід Чорноморської зернової ініціативи 2022 року. Тоді за їхнього посередництва вдалося забезпечити безпечний морський коридор для експорту зерна, продовольства та добрив з українських портів.

Нинішній план передбачає не лише гарантії для торговельних суден. Сторони хочуть домовитися про захист портової та енергетичної інфраструктури, що може зробити майбутню домовленість ширшою за угоду про безпеку зернових перевезень.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність створення механізму, який гарантував би безпеку комерційного судноплавства у Чорному морі на тлі російсько-української війни.

Російський диктатор Володимир Путін назвав "безглуздою" пропозицію України припинити удари по суднах в Чорному морі в обмін на зупинку українських атак на російські нафтопереробні заводи.

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