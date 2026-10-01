На фронте произошло 173 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 173 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 63 авиаудара, сбросил 187 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 3994 дрона-камикадзе и осуществил 1844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Волчанска, Чайковки и в направлении населенного пункта Малая Волча.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Надежды, Новоселовки и Дибровы, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Озерное, Ямполь, Кривая Лука и в направлении Пискуновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Софиевки, Вольного и в направлении Осикового, Грузского.

Всего на Покровском направлении отражены 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Краснополье, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Водянское, Молодецкое и в направлении Ганновки, Доброполья, Новогришино, Сергеевки.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 56 оккупантов и восемь — ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, склад ГСМ и одно укрытие противника. Повреждена одна единица автомобильной техники и 64 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 170 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Тернового.

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Обстановка на юге

Два вражеских штурма зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в районе Гуляйпольского.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в сторону Приморского.

"На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил", — отметили в Генштабе.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.