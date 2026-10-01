На фронте произошло 173 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 173 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 63 авиаудара, сбросил 187 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 3994 дрона-камикадзе и осуществил 1844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Волчанска, Чайковки и в направлении населенного пункта Малая Волча.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Надежды, Новоселовки и Дибровы, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Озерное, Ямполь, Кривая Лука и в направлении Пискуновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Софиевки, Вольного и в направлении Осикового, Грузского.
Всего на Покровском направлении отражены 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Краснополье, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Водянское, Молодецкое и в направлении Ганновки, Доброполья, Новогришино, Сергеевки.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 56 оккупантов и восемь — ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, склад ГСМ и одно укрытие противника. Повреждена одна единица автомобильной техники и 64 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 170 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Тернового.
Обстановка на юге
- Два вражеских штурма зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в районе Гуляйпольского.
- На Ореховском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в сторону Приморского.
"На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил", — отметили в Генштабе.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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