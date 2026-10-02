"Самое тяжелое - не ракеты, а не слышать: „Папа пришел!": письмо украинского журналиста Владислава Головина сыну вошло в международную книгу

Письмо журналиста Владислава Головина к сыну вошло в международную книгу "Letters to Our Sons" ("Письма нашим сыновьям"), созданную британским актёром Стивеном Грэмом и преподавательницей психологии Орли Кляйн.

Эта идея возникла после успеха сериала Netflix "Юность" как продолжение разговора об отцовстве, мужской роли и отношениях отцов и сыновей, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Письмо Головина отобрали из более чем 1600 текстов

Для издания собирали письма мужчин разного возраста, профессий, культур и социального происхождения. Авторы проекта хотели показать различные модели отцовства, жизненные ситуации и ответы на вопрос, что сегодня значит быть мужчиной и отцом.

Для проекта родители из разных стран прислали более 1600 писем. В финальную версию книги вошла лишь часть текстов, в частности письма актера Хавьера Бардема, олимпийского чемпиона Тома Дейли, актера и рэпера Риза Ахмеда, документалиста Луи Теру, актера Денни Дайера, музыканта Goldie и других мужчин.

Одним из авторов стал украинский отец Владислав Головин.

"Самое болезненное - приходить домой и не слышать: "Папа пришел!""

В своем письме журналист рассказал о разлуке с сыном из-за полномасштабной войны и о времени, которое он теряет из-за пребывания вдали от детей.

"Самое тяжелое для меня за эти годы разлуки — не ракеты, не обстрелы и не отключения света. Самое болезненное — приходить домой после работы, открывать дверь и не слышать: "Папа пришел!". Мне становится грустно от того, что мне приходится писать это письмо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ требует от России немедленно освободить из плена как минимум 26 украинских журналистов

Головин отметил, что между ним и сыном сейчас более 2000 километров. По его словам, чтобы заботиться о будущем ребенка и бороться за будущее страны, ему приходится жертвовать временем, которое он хотел бы провести рядом с сыном.

Журналист также вспомнил фильм "Интерстеллар" и сцену, где отец осознает, что пропустил детство своей дочери.

"Я всегда смотрел на нее со слезами на глазах. И никогда в жизни не думал, что мне придется пережить нечто подобное", — написал он.

"Мои дети становятся в чем-то лучше и круче меня"

Отдельную часть письма Головин посвятил своему решению остаться в Украине после начала полномасштабной войны. Он отметил, что имел законную возможность выехать из страны, однако не сделал этого.

По словам журналиста, он остался, чтобы бороться за свободу страны, в которой его сын сможет жить после возвращения.

Головин также написал об отношениях отца и сына, о своих родительских ошибках и о желании, чтобы сын не повторял их в своей будущей семье.

Читайте: В Киеве в результате атаки РФ погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко

В конце письма он рассказал о том, чему успел научить сына — читать, думать, познавать мир, кататься на велосипеде и плавать.

"Знаешь, это моя самая большая радость как отца — мои дети становятся в чем-то лучше и круче меня".

Книга "Letters to Our Sons" вышла в Великобритании в издательстве Bloomsbury 24 сентября. Она также выходит на других англоязычных рынках, а осенью запланировано немецкоязычное издание. Украинский перевод книги должен выйти в 2027 году.

Владислав Головин е украинский журналист с более чем 30-летним опытом работы в СМИ. Работал на ICTV, в "Дели", "Левом берегу" и Forbes Ukraine, где был редактором и заместителем главного редактора. Сотрудничал с AFP, Reuters и Le Monde, публиковался в The Globe and Mail, The Times и The New York Times. Автор книги "Вооруженные люди Украины". В настоящее время служит в ВСУ.

Читайте также: С начала полномасштабной войны погибли 134 журналиста, е ИМИ