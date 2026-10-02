"Найважче - не ракети, а не чути: "Тато прийшов!": лист українського журналіста Владислава Головіна до сина увійшов до міжнародної книги. ФОТО

Лист журналіста Владислава Головіна до сина увійшов до міжнародної книги Letters to Our Sons ("Листи до наших синів"), створеної британським актором Стівеном Гремом та викладачкою психології Орлі Кляйн.

Така ідея виникла після успіху серіалу Netflix "Юнацтво" як продовження розмови про батьківство, чоловічу роль та стосунки батьків і синів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лист Головіна відібрали серед понад 1600 текстів

Для видання збирали листи чоловіків різного віку, професій, культур і соціального походження. Автори проєкту хотіли показати різні моделі батьківства, життєві ситуації та відповіді на питання, що сьогодні означає бути чоловіком і батьком.

Для проєкту батьки з різних країн надіслали понад 1600 листів. До фінальної книги увійшла лише частина текстів, зокрема листи актора Хав’єра Бардема, олімпійського чемпіона Тома Дейлі, актора й репера Різа Ахмеда, документаліста Луї Теру, актора Денні Даєра, музиканта Goldie та інших чоловіків.

Одним із авторів став український батько Владислав Головін.

"Найболючіше — приходити додому і не чути: "Тато прийшов!""

У своєму листі журналіст розповів про розлуку із сином через повномасштабну війну та про час, який він втрачає через перебування далеко від дітей.

"Найважче для мене за ці роки розлуки — не ракети, не обстріли й не відключення світла. Найболючіше — приходити додому після роботи, відчиняти двері й не чути: "Тато прийшов!". Мені стає сумно від того, що мені доводиться писати цього листа".

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Головін зазначив, що між ним і сином нині понад 2000 кілометрів. За його словами, щоб піклуватися про майбутнє дитини та боротися за майбутнє країни, йому доводиться жертвувати часом, який він хотів би провести поруч із сином.

Журналіст також згадав фільм "Інтерстеллар" та сцену, де батько усвідомлює, що пропустив дитинство своєї доньки.

"Я завжди дивився її зі сльозами на очах. І ніколи в житті не думав, що мені доведеться пережити щось подібне", — написав він.

"Мої діти стають у чомусь кращими й крутішими за мене"

Окрему частину листа Головін присвятив своєму рішенню залишитися в Україні після початку повномасштабної війни. Він зазначив, що мав законну можливість виїхати з країни, однак не зробив цього.

За словами журналіста, він залишився, щоб боротися за свободу країни, у якій його син зможе жити після повернення.

Головін також написав про стосунки батька й сина, власні батьківські помилки та бажання, аби син не повторював їх у своїй майбутній сім’ї.

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Наприкінці листа він розповів про те, чого встиг навчити сина — читати, думати, пізнавати світ, кататися на велосипеді та плавати.

"Знаєш, це найбільша моя радість як батька — мої діти стають у чомусь кращими й крутішими за мене".

Книга Letters to Our Sons вийшла у Великій Британії у видавництві Bloomsbury 24 вересня. Вона також виходить на інших англомовних ринках, а восени заплановане німецькомовне видання. Український переклад книги має вийти у 2027 році.

Владислав Головін — український журналіст із понад 30-річним досвідом у медіа. Працював на ICTV, у "Делі", "Лівому березі" та Forbes Ukraine, де був редактором і заступником головного редактора. Співпрацював з AFP, Reuters і Le Monde, публікувався у The Globe and Mail, The Times та The New York Times. Автор книги "Збройні люди України". Нині служить у ЗСУ.

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