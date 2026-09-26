У Києві внаслідок атаки РФ загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко

У Києві внаслідок російської атаки на бізнес-центр загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко. Раніше вона працювала у виданні NV Бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.ua, про це повідомили її чоловік, бойовий медик Данило Ївженко, та колишня колега Олександра Некращук.

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За словами чоловіка загиблої, вони разом будували плани на майбутнє. Наприкінці минулого року подружжя взяло кредит на придбання квартири, а цієї зими планувало народження дитини.

Близько двох тижнів тому Марії придбали автомобіль. Жінка встигла взяти два уроки водіння, щоб поновити навички.

Її чоловік написав, що внаслідок атаки автомобіль згорів, а Марія загинула.

Працювала у сфері defence tech та військових технологій

Під час роботи в NV Бізнес Марія Ївженко висвітлювала теми defence tech, українського IT та військових технологій.

Кілька місяців тому журналістка звільнилася з видання та перейшла працювати до корпоративного сектору.

Заступниця головного редактора NV Бізнес Олександра Некращук згадала Марію як талановиту журналістку, яка вміла доступно пояснювати складні теми та прагнула бути корисною своїй країні.

"Вона була не просто талановитою журналісткою, а неймовірною людиною – світлою, розумною та дуже глибокою [...] Просто пояснювала найскладніші речі та щиро прагнула допомогти своїй країні. Її доброта та посмішка залишаться у пам'яті кожного, кому випала честь її знати", – додала Некращук.

Некращук також наголосила, що Марія була світлою, розумною та глибокою людиною, а її доброту й усмішку пам’ятатимуть колеги та близькі.

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Удари по Києву 25 вересня

Унаслідок денної атаки у Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини . Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ.

. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ. У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопець .

. Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей. Рада тимчасово призупинила роботу.

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