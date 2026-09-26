В Киеве в результате атаки РФ погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко

В Киеве в результате российского удара по бизнес-центру погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко. Ранее она работала в издании NV Бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наHromadske.ua, об этом сообщили её муж, боевой медик Даниил Ивженко, и бывшая коллега Александра Некращук.

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По словам мужа погибшей, они вместе строили планы на будущее. В конце прошлого года супруги взяли кредит на покупку квартиры, а этой зимой планировали рождение ребенка.

Около двух недель назад Марии купили автомобиль. Женщина успела взять два урока вождения, чтобы освежить навыки.

Ее муж написал, что в результате атаки автомобиль сгорел, а Мария погибла.

Работала в сфере defence tech и военных технологий

Во время работы в NV Бизнес Мария Ивженко освещала темы defence tech, украинского IT и военных технологий.

Несколько месяцев назад журналистка уволилась из издания и перешла работать в корпоративный сектор.

Заместитель главного редактора NV Бизнес Александра Некращук вспомнила Марию как талантливую журналистку, которая умела доступно объяснять сложные темы и стремилась быть полезной своей стране.

"Она была не просто талантливой журналисткой, а невероятным человеком - светлым, умным и очень глубоким [...] Просто объясняла самые сложные вещи и искренне стремилась помочь своей стране. Ее доброта и улыбка останутся в памяти каждого, кому выпала честь ее знать", - добавила Некращук.

Некращук также подчеркнула, что Мария была светлым, умным и глубоким человеком, а ее доброту и улыбку будут помнить коллеги и близкие.

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Удары по Киеву 25 сентября

В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека . Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ.

. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ. В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток .

. В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.

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