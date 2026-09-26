Обломки дрона упали возле учебного заведения: в Соломенском районе обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство. ФОТО
Взрывотехники киевской полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА в Соломенском районе города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Обломки упали на территории учебного заведения
Как отмечается, сегодня после очередного ночного обстрела Киева взрывотехники столичной полиции обследовали место падения обломков российского дрона на открытой территории в нескольких сотнях метров от одного из учебных заведений.
Там правоохранители обнаружили неразорвавшуюся боевую часть весом около 50 килограммов и обломки российского беспилотника. Боеприпас представлял серьезную угрозу для людей и инфраструктуры.
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть, после чего с помощью специальной техники вывезли ее для дальнейшего обезвреживания на специальный полигон за пределами столицы.
Удары по Киеву 25 сентября
- В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ.
- В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток.
- В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.
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