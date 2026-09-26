Обломки дрона упали возле учебного заведения: в Соломенском районе обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство. ФОТО

Взрывотехники киевской полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА в Соломенском районе города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обломки упали на территории учебного заведения

Как отмечается, сегодня после очередного ночного обстрела Киева взрывотехники столичной полиции обследовали место падения обломков российского дрона на открытой территории в нескольких сотнях метров от одного из учебных заведений.

Читайте: Ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах. ФОТОрепортаж







Там правоохранители обнаружили неразорвавшуюся боевую часть весом около 50 килограммов и обломки российского беспилотника. Боеприпас представлял серьезную угрозу для людей и инфраструктуры.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть, после чего с помощью специальной техники вывезли ее для дальнейшего обезвреживания на специальный полигон за пределами столицы.

Удары по Киеву 25 сентября

В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека . Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ.

. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ. В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток .

. В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"