Уламки дрона впали біля навчального закладу: у Солом’янському районі знешкодили нездетоновану вибухівку. ФОТО

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА у Солом’янському районі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Уламки впали на території навчального закладу

Як зазначається, сьогодні після чергового нічного обстрілу Києва вибухотехніки столичної поліції обстежили місце падіння уламків російського дрону на відкритій території за декілька сотень метрів від одного з навчальних закладів.

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Там правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину вагою близько 50 кілограмів та уламки російського безпілотника. Боєприпас становив серйозну загрозу для людей та інфраструктури.

Фахівці вибухотехнічної служби перевели бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні за межами столиці.

Удари по Києву 25 вересня

Унаслідок денної атаки у Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини . Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення дістав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ.

. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення дістав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ. У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопець .

. Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей. Рада тимчасово призупинила роботу.

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