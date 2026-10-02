Польша получила почти 8 млрд евро от ЕС на восстановление экономики

В четверг, 1 октября,Польша получила почти 8 миллиардов евро в рамках программы реформ и инвестиций ЕС, направленной на восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Polskie Radio, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Польша получила уже пятый транш средств ЕС

Это уже пятый транш в рамках программы. Европейская комиссия смогла перечислить деньги на польские счета после того, как месяц назад выплату одобрили страны ЕС.

Заместитель министра по фондам и региональной политике Ян Шишко сообщил, что Польша получила 35 миллиардов злотых.

"В октябрь входим с размахом. В Польшу только что поступило 35 миллиардов злотых из KPO — на укрытия, железнодорожные пути, ясли и оборудование для онкологии", — заявил он.

По словам Шишко, до конца года Польша должна получить ещё 55 миллиардов злотых, что составляет более 12,5 миллиарда евро.

В Европейской комиссии отмечают, что часть средств будет направлена, в частности, на приобретение 88 новых трамваев для Вроцлава, Познани и Кракова.

Читайте также: Польша была бы рада возвращению Великобритании в ЕС, - Сикорский

Польша уже получила 77% предусмотренных средств

По данным Еврокомиссии, Польша уже получила 77% всех средств, предусмотренных для нее в рамках Национального плана восстановления.

Общий объем финансирования для Польши составляет почти 55 миллиардов евро. Из них 25 миллиардов евро — безвозвратные гранты, остальное — льготные кредиты.

После пандемии COVID-19 ЕС создал Фонд восстановления и устойчивости, который финансирует реформы и инвестиции государств-членов. Его средства должны помочь странам восстановить экономику и повысить ее устойчивость.

Финансирование в рамках программы предоставляется в виде грантов и льготных кредитов. Польша стала одним из главных бенефициаров этой программы.

К слову, Европейский Союз отказался ускорить выплату кредита Украине для покрытия дополнительного дефицита военного финансирования и призвал Киев активнее проводить реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Варшаве задержали 15-летнего украинца: полиция квалифицировала его действия как подготовку к убийству. ФОТО