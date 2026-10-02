Система безопасности Европы без США будет очень опасной, - Буданов

Создание будущей системы безопасности Европы без участия Соединенных Штатов стало бы крайне опасным сценарием. При этом окончательная модель новой архитектуры безопасности Европы пока не сформирована.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Euronews заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов

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По словам главы ОП, пока рано говорить о конкретном месте Украины в будущей системе безопасности Европы, поскольку сама модель этой архитектуры еще находится на этапе разработки.

"Какой на самом деле будет будущая архитектура безопасности Европы? Пока на этот вопрос нет ответа, но все над этим работают", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что сначала необходимо определить общую модель европейской безопасности, после чего можно будет установить роль каждого государства, которое будет участвовать в соответствующей системе.

В то же время Буданов заявил, что вариант функционирования такой архитектуры без США был бы очень опасен для Европы.

"Я думаю, что те, кто будет разрабатывать эту доктрину, должны учитывать совершенно разные варианты. Но мне кажется, что это плохой вариант. Очень плохой, очень опасный для Европы", — отметил он.

Украина развивает производство новых перехватчиков

Отдельно Буданов рассказал о развитии украинских оборонных технологий, в частности систем перехвата реактивных беспилотников.

Страны, которые уже заключили с Украиной соответствующие соглашения в рамках инициативы Drone Deal, могут продолжать переговоры о конкретных видах оборонной продукции.

В то же время приоритетом, по словам Буданова, остается обеспечение потребностей Украины.

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"Мы сможем удовлетворить спрос других стран, когда, прежде всего, удовлетворим потребности нашей собственной страны в такой продукции", — подчеркнул глава ОП.

Украина может расширить оборонное производство в Европе

Буданов отметил, что будущее сотрудничество с европейскими партнерами может предусматривать создание совместных предприятий и производств за пределами Украины с привлечением украинских инженеров.

Такие предприятия могут находиться в совместной собственности украинской и иностранной сторон. Размещение производства за рубежом, по словам Буданова, целесообразно тогда, когда это дает Украине определенные преимущества.

В то же время отдельные критически важные технологии, по его мнению, необходимо сохранять непосредственно в Украине.

Среди ключевых преимуществ украинского оборонно-промышленного комплекса Буданов назвал скорость внедрения инноваций и масштабирования производства.

"Скорость внедрения инноваций, скорость наращивания производства — другими словами, массовое производство", — заявил он.

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