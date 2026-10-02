Система безпеки Європи без США буде дуже небезпечною, - Буданов

Створення майбутньої системи безпеки Європи без участі Сполучених Штатів було б дуже небезпечним сценарієм. При цьому остаточна модель нової архітектури безпеки Європи поки не сформована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю Euronews заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов

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За словами керівника ОП, наразі зарано говорити про конкретне місце України в майбутній системі безпеки Європи, оскільки сама модель цієї архітектури ще перебуває на етапі розроблення.

"Якою насправді буде майбутня архітектура безпеки Європи? Наразі на це питання немає відповіді, але всі над цим працюють", - сказав Буданов.

Він наголосив, що спочатку необхідно визначити загальну модель європейської безпеки, після чого можна буде встановити роль кожної держави, яка братиме участь у відповідній системі.

Водночас Буданов заявив, що варіант функціонування такої архітектури без США був би дуже небезпечним для Європи.

"Я думаю, що ті, хто розроблятиме цю доктрину, повинні враховувати абсолютно різні варіанти. Але мені здається, що це поганий варіант. Дуже поганий, дуже небезпечний для Європи", — зазначив він.

Україна розвиває виробництво нових перехоплювачів

Окремо Буданов розповів про розвиток українських оборонних технологій, зокрема систем перехоплення реактивних безпілотників.

Країни, які вже уклали з Україною відповідні угоди в межах ініціативи Drone Deal, можуть продовжувати переговори щодо конкретних видів оборонної продукції.

Водночас пріоритетом, за словами Буданова, залишається забезпечення потреб України.

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"Ми зможемо задовольнити попит інших країн, коли, перш за все, задовольнимо потреби нашої власної країни в такій продукції", - наголосив керівник ОП.

Україна може розширити оборонне виробництво в Європі

Буданов зазначив, що майбутня співпраця з європейськими партнерами може передбачати створення спільних підприємств та виробництв за межами України із залученням українських інженерів.

Такі підприємства можуть перебувати у спільній власності української та іноземної сторін. Розміщення виробництва за кордоном, за словами Буданова, доцільне тоді, коли це дає Україні певні переваги.

Водночас окремі критично важливі технології, на його думку, необхідно зберігати безпосередньо в Україні.

Серед ключових переваг українського оборонно-промислового комплексу Буданов назвав швидкість впровадження інновацій та масштабування виробництва.

"Швидкість впровадження інновацій, швидкість масштабування виробництва - іншими словами, масове виробництво", - заявив він.

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