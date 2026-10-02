108 БпЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 88 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты запустили по Украине 108 ударных БпЛА различных типов (47 из них — реактивные).

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, россияне запустили БпЛА типа "Шахед", "Гербер", дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецкой обл. и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

В то же время было зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках.

В настоящее время атака РФ продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

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