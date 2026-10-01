Враг снова ударил по Южному мосту в Киеве, обломки дрона упали вблизи станции метро (обновлено)

Вечером в четверг, 1 октября, обломки российского беспилотника упали возле станции метро в Днепровском районе Киева. Есть попадание в дорожное полотно на Южном мосту.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

По словам Кличко, загорелись деревья, на место выехали экстренные службы.

Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о реактивном БПЛА в районе Позняков.

В Днепровском районе Киева расположены четыре станции метро красной линии: Гидропарк, Левобережная, Дарница и Черниговская.

В 20:45 в Киеве вновь объявили желтый уровень опасности из-за угрозы БПЛА. В столице раздавались взрывы.

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Кличко уточнивл, что вечером Россия повторно ударила по Южному мосту в Киеве. Есть попадание в дорожное полотно. На место следуют экстренные службы.

Обстрел 1 октября

Во время российской атаки на Киев 1 октября Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой ветки метро курсировали между станциями Сырец — Выдубичи и Осокорки — Красный хутор.

В течение дня удар также был нанесен по территории Института ядерных исследований, где расположен киевский исследовательский реактор (ВВР-М).

1 октября войска РФ нанесли удар дроном по зданию школы в Соломенском районе Киева, вследствие чего был поврежден фасад и возник пожар. На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии, по предварительным данным, никто не пострадал.

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