Враг снова ударил по Южному мосту в Киеве, обломки дрона упали вблизи станции метро (обновлено)
Вечером в четверг, 1 октября, обломки российского беспилотника упали возле станции метро в Днепровском районе Киева. Есть попадание в дорожное полотно на Южном мосту.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
По словам Кличко, загорелись деревья, на место выехали экстренные службы.
Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о реактивном БПЛА в районе Позняков.
В Днепровском районе Киева расположены четыре станции метро красной линии: Гидропарк, Левобережная, Дарница и Черниговская.
В 20:45 в Киеве вновь объявили желтый уровень опасности из-за угрозы БПЛА. В столице раздавались взрывы.
Обновлено
Кличко уточнивл, что вечером Россия повторно ударила по Южному мосту в Киеве. Есть попадание в дорожное полотно. На место следуют экстренные службы.
Обстрел 1 октября
- Во время российской атаки на Киев 1 октября Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой ветки метро курсировали между станциями Сырец — Выдубичи и Осокорки — Красный хутор.
- В течение дня удар также был нанесен по территории Института ядерных исследований, где расположен киевский исследовательский реактор (ВВР-М).
- 1 октября войска РФ нанесли удар дроном по зданию школы в Соломенском районе Киева, вследствие чего был поврежден фасад и возник пожар. На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии, по предварительным данным, никто не пострадал.
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