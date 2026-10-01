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Дата-центр "Парковый" полностью прекратил работу после ударов РФ
Площадка дата-центра "Парковый" получила серьезные повреждения в результате ударов со стороны РФ и полностью прекратила свою работу.
Об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате серии ударов со стороны РФ по состоянию на 01.10.2026 г. площадка дата-центра "ПАРКОВЫЙ" в Киеве получила критические повреждения и полностью прекратила свою работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно", — говорится в сообщении.
Данные клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.
- Впоследствии стало известно, что дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу.
- Зеленский заявил, что российские войска проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, чтобы оставить украинцев без связи, однако Украина противодействует этому.
- По данным СМИ, в Киеве и других городах недоступен эфир ряда телеканалов, а также сервисов MEGOGO и SWEET TV.
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