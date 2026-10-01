Дата-центр "Парковий" повністю припинив роботу після ударів РФ

Майданчик дата-центру "Парковий" зазнав критичних пошкоджень після ударів РФ та повністю припинив свою роботу.

Про це повідомили в офіційному Facebook компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру "ПАРКОВИЙ" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе", - йдеться в повідомленні.

Дані клієнтів розгорнуто на резервних майданчиках у ЄС.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.

Згодом стало відомо, що дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу.

Зеленський заявив, що восійські війська проводять операцію щодо ударів по українських дата-центрах, щоб залишити українців без звʼязку, втім Україна протидіє цьому.

За даними ЗМІ, у Києві та інших містах недоступний ефір низки телеканалів, а також сервісів MEGOGO та SWEET TV.

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