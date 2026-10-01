Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, уламки дрона впали поблизу станції метро (оновлено)
Увечері в четвер, 1 жовтня, уламки російського безпілотника впали біля станції метро у Дніпровському районі Києва. Є влучання в дорожнє полотно на Південному мості.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За словами Кличка, загорілись дерева, на місце виїхали екстрені служби.
Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про реактивний БпЛА в районі Позняків.
У Дніпровському районі Києва розташовані чотири станції метро червоної гілки: Гідропарк, Лівобережна, Дарниця та Чернігівська.
О 20:45 у Києві знову оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу БпЛА. У столиці лунали вибухи.
Оновлено
Згодом Кличко уточнив, що ввечері Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві. Є влучання в дорожнє полотно. На місце прямують екстрені служби.
Обстріл 1 жовтня
- Під час російської атаки на Київ 1 жовтня Росія завдала завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.
- Протягом дня удару також зазнала територія Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М).
- 1 жовтня війська РФ завдали удару дроном по будівлі школи в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого було пошкоджено фасад і виникла пожежа. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників перебували в укритті, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
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