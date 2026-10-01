Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, уламки дрона впали поблизу станції метро (оновлено)

Увечері в четвер, 1 жовтня, уламки російського безпілотника впали біля станції метро у Дніпровському районі Києва. Є влучання в дорожнє полотно на Південному мості.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

За словами Кличка, загорілись дерева, на місце виїхали екстрені служби.

Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про реактивний БпЛА в районі Позняків.

У Дніпровському районі Києва розташовані чотири станції метро червоної гілки: Гідропарк, Лівобережна, Дарниця та Чернігівська.

О 20:45 у Києві знову оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу БпЛА. У столиці лунали вибухи.

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Згодом Кличко уточнив, що ввечері Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві. Є влучання в дорожнє полотно. На місце прямують екстрені служби.

Обстріл 1 жовтня

Під час російської атаки на Київ 1 жовтня Росія завдала завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.

Протягом дня удару також зазнала територія Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М).

1 жовтня війська РФ завдали удару дроном по будівлі школи в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого було пошкоджено фасад і виникла пожежа. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників перебували в укритті, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

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