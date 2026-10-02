108 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 88 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні 108 ударних БпЛА різних типів (47 із них - реактивні).
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, росіяни випустили БпЛА типу "Шахед", Гербера, дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Водночас було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Наразі атака РФ триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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